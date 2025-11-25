Песков счел невозможным обсуждать архитектуру безопасности ЕС без европейцев

Обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без представителей стран объединения. При этом участие Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию потребуется позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе — а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно — без участия европейцев практически невозможно»,— пояснил господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис говорил, что Европа обязана получить «билет» за стол переговоров по Украине. Сделать это можно, используя вопросы замороженных российских активов и вступления Украины в ЕС, уточнил министр.