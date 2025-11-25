Число уроков о Великой Отечественной войне в 10-х классах увеличат в три раза

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что число уроков, посвященных Великой Отечественной войне, увеличится до 18 для учеников 10-х классов со следующего учебного года. Сейчас на освещение темы ВОВ отводится шесть занятий.

Министр отметил, что увеличение числа занятий в более чем три раза произойдет одновременно с внедрением полной линейки единых учебников истории.

Историю по единым учебным материалам изучают с 2023 года в 10–11-х классах, с 2025-го — в 5–7-х. С 2026 года линейка государственных учебников по истории будет запущена в 8–9-х классах. По остальным предметам материалы находятся на разных стадиях разработки.

Кроме того, Минпросвещения подготовило новый учебник по обществознанию для 9-х классов. «Мы пересмотрели те подходы, которые были в предыдущих учебниках, скажем так, западноцентричные модели, в том числе и в истории, отчасти использовались и в обществознании. Сегодня это уже не так. Мы ориентируемся, как я уже сказал, на наши традиционные ценности и на центры, в том числе изучение истории нашей страны, в том числе при изучении мировой истории»,— указал министр на открытии V Съезда Общества русской словесности (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о подготовке единых учебников по литературе и русскому языку, министр отметил, что в программу вернутся многие отечественные произведения. В частности, «Сын артеллириста» (Константин Симонов), «Русский характер» (Алексей Толстой) и «Брестская крепость» (Сергей Смирнов). Учебники предполагается внедрить в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года.

Полина Мотызлевская