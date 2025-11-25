«Россети Тюмень» направили 1,5 млрд на покупку спецтехники за пять лет

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги обновления парка автомобильной и специальной техники. Чтобы своевременно обслуживать энергообъекты на территории площадью более 1 млн кв. километров, компания с 2021 по 2025 годы приобрела транспорт на 1,5 млрд рублей. За эти годы на дежурство встало более 250 новых машин.

Энергетики подбирают спецтехнику с учетом территориальных особенностей и производственных задач. Так, малогабаритные вездеходы и снегоболотоходы особенно актуальны в Югре и на Ямале: в растянувшейся на сотни километров заснеженной тундре они являются единственным средством передвижения. Энергетики используют такую технику для осмотра труднодоступных удаленных воздушных линий электропередачи (ЛЭП), питающих крупнейшие города двух автономных округов. Для оперативных работ в распределительных сетях Тюменской области энергетики привлекают передвижные электролаборатории, чтобы проводить плановые испытания кабельных ЛЭП и находить скрытые дефекты в нештатных ситуациях.

Ключевыми приобретениями компании в 2025 году стали автогидроподъемник с высотой стрелы до 22 метров и автокран грузоподъемностью до 50 тонн отечественного производства. Последний может быть задействован в работах как на подготовленных дорожных покрытиях, так и на строительных площадках с отсутствующей инфраструктурой.

В распоряжении системообразующей сетевой компании сейчас находится более 1,4 тысячи единиц транспорта. Пополнение автопарка современной автомобильной и специальной техникой позволяет «Россети Тюмень» эффективно решать задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в различных климатических зонах.

АО «Россети Тюмень»