Средний срок потребительского кредита в Удмуртии снизился до 2,3 лет

Средний срок потребительских кредитов в Удмуртии составил 2,3 года в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 1,4% меньше, чем в сентябре.

Удмуртия заняла 9-е место в России по объему потребительского кредитования. В целом, по стране средний срок потребительских кредитов снизился до 2,3 года, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после пиковых значений в августе 2025 года, банки продолжают проявлять осторожность при выдаче кредитов, что связано с низким уровнем спроса на потребкредиты.

Напомним, в октябре средний размер потребительских кредитов в Удмуртии составил 160 тыс. руб., что на 8,5% меньше по сравнению с сентябрем.

Анастасия Лопатина