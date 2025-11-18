Средний размер потребкредита в Удмуртии снизился на 8,5% в октябре

В октябре средний размер потребительских кредитов в Удмуртии составил 160 тыс. руб., что на 8,5% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по России наблюдается сокращение среднего размера потребкредитов, который в октябре составил 172,8 тыс. руб., упав на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом исчислении этот показатель увеличился на 9,8%.

Среди регионов страны по объему выдачи потребкредитов Удмуртия заняла 13-е место. В то время как наибольший средний размер кредитов был зафиксирован в Москве (307,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (258 тыс. руб.).

Напомним, 13,5 тыс. новых кредитных карт выдали в Удмуртии в октябре. Это на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Лопатина