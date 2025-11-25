Росприроднадзор сообщил о снижении концентрации загрязняющих веществ в Охте

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало улучшение качества воды в реке Охта после прекращения аварийного сброса канализационных стоков в Муринский ручей. Такие данные получили по итогам исследования проб от 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализы показали снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с исследованием, проведенным 22 октября — в день после технологического нарушения на Выборгском коллекторе, повлекшего неочищенный сброс в водоток.

Специалисты установили уменьшение содержания аммоний-иона, нефтепродуктов, взвешенных веществ и анионных синтетических поверхностно-активных веществ. В ведомстве объясняют это прекращением аварийного выброса и проведением мероприятий по ликвидации последствий.

Управление ожидает запрашиваемые от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» материалы и намерено рассчитать вред, причиненный водному объекту. Предварительно установлено, что аварийный сброс осуществлялся через ливнеспуск ЛС-247 и выпуск АВ-165. По окончании проверки планируется привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что, по данным Росгидромета, содержание токсичного нитринного азота в реке Охте в октябре превысило норму почти в 13 раз.

Артемий Чулков