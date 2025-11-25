Ярославская область помогает Акимовскому округу Запорожья на 250 млн в год

Ярославская область ежегодно выделяет около 250 млн руб. Акимовскому округу Запорожской области, который является подшефным для региона с 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в интервью Запорожскому агентству новостей.

При участии ярославских специалистов в Акимовском округе восстановили четыре школы, детский сад, МФЦ и центр социальных услуг. В Новоданиловке полностью восстановлен дом культуры, где создана модельная библиотека. В 2024 году отремонтировали 20 скважин водоснабжения и установили четыре водонапорные башни. Начались работы по газификации больницы и школы № 27.

Ярославская область регулярно отправляет гуманитарные грузы, включая продукты, стройматериалы и средства реабилитации. Недавно были отправлены радиаторы, бензиновые генераторы и материалы для ремонта коммунальных систем. За счет региона приобретены грейдер, кран-манипулятор, автовышка и экскаватор для восстановления объектов коммунального комплекса.

«Шефство Ярославской области над Акимовским округом за три года переросло в тесную дружбу. Мы продолжим вместе восстанавливать инфраструктуру, развивать социально значимые направления»,— сказал Михаил Евраев.

Антон Голицын