Продажи подержанных электрокаров в России поставили рекорд в октябре

Рынок подержанных электромобилей в России в октябре вырос на 67% в годовом выражении, до 2191 тыс. единиц. Это стало рекордом, сообщает «Автостат». В месячном выражении рост составил 35%.

По данным агентства, 32% купленных в прошлом месяце подержанных электрокаров пришлось на Nissan (700 единиц). На втором месте оказался Zeekr (282), на третьем — Tesla (261). В топ-5 также вошли «Москвич» (245) и Volkswagen (129). Тремя самыми популярными моделями оказались Nissan Leaf (677 авто), «Москвич 3е» (245) и Zeekr 001 (200).

По итогам десяти месяцев в России продали 12 тыс. подержанных электромобилей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Цены на новые и подержанные автомобили в октябре установили исторические рекорды в условиях ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора. До конца года автомобили могут постепенно подорожать еще на 3–4%, ожидают дилеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Утильсбор цен».