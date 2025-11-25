Лавров: Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию плана

Россия ожидает от американцев согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД и Белоруссии в Москве. Он также подтвердил, что в Москве задействуют каналы общения с американскими коллегами.

«И мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Financial Times сообщила, что после консультаций с европейцами мирный план Дональда Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов. Агентство Bloomberg писало, что в новой версии нет пунктом об использовании замороженных российских активов.

По данным портала Axios, первоначальный план США состоял из 28 пунктов и предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Анастасия Домбицкая