Львова-Белова призвала установить число не обучающихся в школах детей-инвалидов

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что «довольно приличный процент» детей с инвалидностью в России не обучаются в школах даже в домашнем формате. По ее словам, необходимо выявить число таких детей и определить их «образовательную траекторию», в том числе привлекать их в кружки и секции.

Выступая на форуме «Открыто для всех», госпожа Львова-Белова также представила данные: в России на сегодняшний день открыто 57 центров дневного пребывания ребенка-инвалида. В них родители могут оставить детей на несколько часов под присмотром специалистов.

«Это дает ресурс семье, это развивает ребенка. И важно, чтобы такие центры появились в шаговой доступности для каждой семьи. Поэтому то, что сейчас существует, — это только начало, которое показывает эффективность этой меры, и насколько она действительно действенна и помогает семьям»,— сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, в России проживает примерно 11 млн людей с инвалидностью, из них 700 тыс. детей. По оценкам властей, число детей с инвалидностью ежегодно растет за счет все более высокой выживаемости младенцев при родах, а также из-за внедрения неонатального скрининга, который частично решает проблему поздней выявляемости заболеваний. Сейчас среди нозологических причин детской инвалидности доминируют психические расстройства и расстройства поведения (33%), также в тройку лидеров входят болезни нервной системы (18%), врожденные аномалии и пороки развития (12%), писал «Ъ» со ссылкой на данные Минтруда.

Полина Мотызлевская