Пилот расширяет границы

В 2026 году 22 региона РФ примут участие в пилотном проекте, в рамках которого дети с впервые выявленной инвалидностью смогут получить услуги по комплексной реабилитации. Оплатить их можно будет электронным сертификатом, который выпускает Социальный фонд. По оценкам экспертов, проект можно считать успешным, однако далеко не во всех регионах пока есть достаточное число специалистов, которые могут оказывать необходимые детям услуги.

В 2026 году число регионов РФ, которые принимают участие в пилотном проекте по оплате реабилитации детей-инвалидов электронными сертификатами, вырастет с 6 до 22. Это следует из разработанного Минтрудом проекта постановления правительства (опубликован на regulation.gov.ru).

Напомним, сейчас, по данным Росстата, в РФ проживает примерно 11 млн людей с инвалидностью. Ежегодно около 1,5 млн из них получают от государства технические средства (в том числе инвалидные коляски, слуховые аппараты, ортопедическую обувь), а в ряде случаев и услуги по реабилитации. Их закупают на торгах региональные отделения Соцфонда, либо инвалиды приобретают их самостоятельно, получая потом компенсацию. В 2020 году правительство приняло закон, который сделал возможным появление третьего, альтернативного способа приобретения техсредств и специализированных услуг — с помощью электронного сертификата. По замыслу запускавших этот инструмент он должен был стимулировать конкуренцию между поставщиками социальных товаров и услуг, повысив в результате их качество.

В свою очередь, закон о комплексной реабилитации был принят в 2024 году и предполагает обеспечение детей-инвалидов соответствующими комплексными услугами. В их перечень входят не только медицинские мероприятия, но и социальная и профессиональная адаптация таких детей. В общей сложности в РФ сейчас проживает свыше 700 тыс. детей с инвалидностью — и их число ежегодно растет за счет все более высокой выживаемости младенцев при родах, а также из-за внедрения неонатального скрининга, который частично решает проблему поздней выявляемости заболеваний. Сейчас среди нозологических причин детской инвалидности доминируют психические расстройства и расстройства поведения (33%), также в тройку лидеров входят болезни нервной системы (18%), врожденные аномалии и пороки развития (12%).

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, участниками пилота становятся дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, как в полустационарной, так и в стационарной — с проживанием и питанием как для самого ребенка, так и для сопровождающего. В 2022 году пилот стартовал в Свердловской и Тюменской областях, в 2024 году к нему присоединилась Рязанская область. В общей сложности за это время, как ранее заявлял глава Минтруда Антон Котяков, родители оформили более 12 тыс. электронных сертификатов на сумму свыше 1,3 млрд руб., а помощь получили уже порядка 7 тыс. детей.

В 2026 году число регионов—участников пилота вырастет до 22, в 2027-м — до 38, а после 2028 года, предположительно, его нормы распространят на всю страну. «Пилот хорошо зарекомендовал себя в части обеспечения детей с впервые выявленной инвалидностью необходимыми им услугами»,— отмечает председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко. «Важнейший элемент пилотного проекта — бесшовное взаимодействие поставщиков услуг по реабилитации и абилитации ребенка, ведь в большинстве случаев комплексность требует работы многих центров и разных специалистов»,— подчеркивает председатель общества глухих Михаил Терентьев. По его словам, именно комплексный подход позволяет максимально адаптировать детей с инвалидностью к дальнейшей полноценной жизни. В то же время, отмечает он, далеко не во всех регионах есть достаточное число специалистов, которые могут оказывать необходимые детям услуги.

Анастасия Мануйлова