Застройщик из Чебоксар привлек 1,2 млрд рублей на строительство ЖК «Садовый»

На строительство жилого комплекса в микрорайоне «Садовый» в Чебоксарах застройщик «Стройтрест № 3» получил финансирование от ВТБ в размере 1,2 млрд руб. сроком до 2028 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе банка.

В рамках проекта планируется возвести два 18-этажных многоквартирных дома с подземной парковкой и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания.

Комплекс строится в районе с развитой социальной инфраструктурой: магазинами, аптеками, спортивными сооружениями, дошкольными и школьными учреждениями. Квартиры сдаются с готовой черновой отделкой и свободной планировкой.

По словам руководства компании, проект рассчитан на создание комфортной жилой среды в микрорайоне «Садовый».

«Стройтрест №3» занимается строительством жилых домов, промышленных предприятий и социально-культурных объектов. Компания работает в Чебоксарах, Канаше и Новочебоксарске. Она ввела в эксплуатацию более 1,2 тыс. строительных объектов.

Ранее сообщалось, что застройщик «Отделфинстрой» из Чебоксар привлек 1,7 млрд рублей на строительство жилого дома в микрорайоне «Премьер».

Анна Кайдалова