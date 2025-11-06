Застройщик из Чебоксар привлек 1,7 млрд рублей на строительство жилого дома

Специализированный застройщик «Отделфинстрой» привлек кредит ВТБ в размере 1,7 млрд руб. сроком на четыре года для строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Премьер» в Чебоксарах. Об этом сообщает банк.

Проект предполагает возведение дома бизнес-класса с предприятиями обслуживания на первом этаже, подземным и надземным паркингом, огороженной дворовой территорией и современными инженерными системами. Дом будет состоять из шести восьмиэтажных секций с неоклассической облицовкой.

Жилой комплекс включает 15 корпусов высотой до 16 этажей. Он расположится в Московском районе Чебоксар с развитой инфраструктурой и вблизи центрального парка.

Анна Кайдалова