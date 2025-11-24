Глава МИД Литвы назвал конфискацию активов «билетом» на переговоры с Россией

Евросоюзу необходимо использовать вопросы о замороженных российских активах и вступлении Украины в ЕС для получения места за столом переговоров. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис

«Это приоритет для Европы — иметь место за столом переговоров. Мы должны защитить наши интересы в ходе диалога... Нам нужен билет до этого стола, нам нужен рычаг»,— пояснил господин Будрис в интервью Bloomberg TV.

Министр подчеркнул, что решение об участии ЕС в переговорах носит срочный характер. По его словам, членам объединения следует действовать, иначе они упустят шанс «сыграть свою роль».

Дальнейшие шаги по использованию российских активов изложены в предполагаемом проекте мирного плана США по Украине. По данным Axios, Штаты предлагают направить $100 млрд российских активов на восстановление Украины, причем Вашингтон получит 50% прибыли от этой операции. Евросоюз, по задумке США, добавит к этой сумме еще $100 млрд. Остальные деньги будут инвестированы в американо-российский фонд.