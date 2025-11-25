Минфин и бизнес разошлись в прогнозах по потеплению в российской экономике

Глава Минфина Антон Силуанов ожидает потепления в экономике весной 2026 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин с ним не согласен: по его мнению, «весна» в экономике ожидается только к следующей осени.

Их дискуссия прошла на пленарной сессии X международного форума Финансового университета. На вопрос модератора о том, когда стоит ждать «экономической весны» в России, господин Силуанов ответил: «В марте». Глава РСПП заметил, что «не всегда за охлаждением идет сразу весна — иногда оттепель, а потом опять охлаждение».

«Нужно этот период охлаждения, чтобы он не оказался оттепелью, а во-вторых, его нужно максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. Ждем следующей осенью весны»,— спрогнозировал господин Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Министр финансов счел такой настрой пессимистичным. По его мнению, «с такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь». В ответ глава РСПП сказал, что опасается «лютой» весны. «На самом деле, ждем ("экономической весны".— "Ъ") от вас. Этой весной боимся — говорят, что лютая зима будет в этом году по прогнозам, вот не допустить лютой весны нужно»,— ответил министру Александр Шохин.

Российской экономике в этом году удалось избежать технической рецессии, то есть двух последовательных кварталов снижения. После спада на 0,6% в январе—марте 2025 года ВВП России, скорректированный на сезонность, во втором квартале вырос на 0,4%, сообщал Росстат. В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что признаков реального экономического спада нет, но заметна «неравномерная динамика в разных секторах», вызванная структурной перестройкой экономики.

