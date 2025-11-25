Лавров обсудит с Рыженковым политику в отношении «недружественных» стран

Глава МИД России Сергей Лавров планирует обсудить с белорусским коллегой Максимом Рыженковым подходы Москвы и Минска к «взаимодействию со странами, проводящими недружественную политику». Об этом российский министр заявил на заседании коллегий МИД и Белоруссии в Москве.

«У нас абсолютно подтверждена решимость как на уровне президентов, так и на уровне наших министерств продолжать активно оказывать друг другу союзническую поддержку в соответствии с общими интересами на международной арене»,— сказал министр.

Глава МИД РФ также заверил, что Москва и Минск будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь с учетом общих интересов на международной арене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на заседании министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и деятельность в рамках Союзного государства.

Анастасия Домбицкая