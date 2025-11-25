Матвиенко: «безработные» на Mercedes и с крупным доходом должны платить за ОМС

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что возвращать статью за тунеядство в России никто не собирается. При этом, убеждена госпожа Матвиенко, «безработные» граждане на Mercedes и с приличным доходом должны сами платить за полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста... Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя»,— пояснила спикер Совета федерации в интервью газете «Московский комсомолец». По ее словам, для такой категории граждан следует найти «механизм участия в системе ОМС».

Валентина Матвиенко уточнила разницу между неработающими и якобы безработными россиянами. За неработающих, то есть пенсионеров, несовершеннолетних, студентов, инвалидов и домохозяек, воспитывающих детей, всегда будет платить государство, заверила госпожа Матвиенко.

Когда речь заходит о взносах в систему ОМС, добавила политик, обязать это делать стоит тех, кто имеет «немалые скрытые доходы» и при этом не платит налоги, а также тех, кто сдает квартиру в центре Москвы за 200 тыс. руб., а «на бумаге» показывает, что за 10 тыс. руб. Рабочие, учителя и врачи не должны платить за «молодых и здоровых» граждан, которые не несут ответственности за окружающих, заключила Валентина Матвиенко.

В октябре глава Совета федерации предложила собирать с неработающих трудоспособных россиян и тех, кто получает теневые доходы, взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Размер платежа может составить 45 тыс. руб. в год. По мнению госпожи Матвиенко, это позволит серьезно снизить нагрузку на региональные бюджеты.