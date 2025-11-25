Более половины опрошенных россиян поддержали маркетплейсы в споре с банками

Большинство россиян негативно отнеслись к инициативе крупных банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами их банков. По данным ВЦИОМ, две трети опрошенных считают такую меру несправедливой, указывая, что маркетплейсы давно стали частью повседневных покупок, а любое ограничение скидок воспринимается как попытка сузить конкуренцию и лишить пользователей выгодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Каждый второй опрошенный онлайн-покупатель предполагает, что исчезновение скидок ударит по его бюджету. Люди ожидают роста цен и ухудшения условий для миллионов покупателей, а также негативного влияния на малый и средний бизнес. В глазах большинства инициатива выглядит как шаг в интересах крупных игроков, который способен нарушить существующий баланс в важной для потребителей сфере.

Пять крупных банков обратились в Госдуму с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в скидки и устанавливать разные цены в зависимости от карты, что вызвало резкую критику со стороны онлайн-площадок. Они обвиняют банки в попытке нерыночным способом ограничить конкуренцию. Конфликт обострился на фоне жалоб РАТЭК на демпинг, обсуждения регулирования платформ в ЦБ и принятия закона о платформенной экономике, а также заявлений чиновников и банкиров о необходимости выровнять условия работы маркетплейсов и традиционных финансовых игроков.

Маркетплейсы, включая Ozon и Wildberries, считают инициативу несправедливой и опасаются, что запрет скидок приведет к росту цен. Эксперты предупреждают, что такие меры ударят по потребителям и могут увеличить стоимость товаров на 15-20%. Основательница Wildberries Татьяна Ким в открытом письме напомнила, что совокупная прибыль крупнейших банков в 24 раза превышает доходы e-commerce, а ограничение бонусных программ создаст риски стагнации и снизит конкуренцию на рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия».