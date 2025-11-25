Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Решение было принято по иску ПСБ, который включил в реестр требований кредиторов долги Иванова на сумму около 228 млн руб., из которых 175 млн составляет невыплаченный кредит.

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд утвердил особый порядок продажи имущества без первоначальной реструктуризации долгов. Такой подход применяется, в частности, к лицам с неснятой судимостью за экономические преступления. Ранее Тимур Иванов подал из СИЗО заявление о признании долгов и попросил сразу открыть процедуру реализации его имущества.

В обеспечении займа выступала квартира Иванова на Поварской улице в Москве площадью около 300 кв. м. Согласно выписке из ЕГРН, жилье по-прежнему принадлежит Иванову и находится в залоге у ПСБ. Финансовым управляющим по делу о банкротстве назначен Игорь Минаев из «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих».

Что было нажито непосильным трудом

Какое имущество было обнаружено у Тимура Иванова

Изъято при обысках в апреле 2024 года

  • 1. 281 738 450 руб. наличными (частично конфискованы).
  • 2. $350 354 (32 685 155 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
  • 3. €191 500 (19 065 912 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
  • 4. 100 дирхам ОАЭ (2540 руб. по курсу ЦБ) наличными.
  • 5. 170 ювелирных изделий.
  • 6. 30 картин.
  • 7. 10 книг, представляющих культурную ценность.
  • 8. 26 единиц оружия.
  • 9. 44 единицы часов.

Деньги на банковских счетах

  • 1. 99 143,15 руб. в АО «Альфа-Банк».
  • 2. 2 255 982,41 руб. в ВТБ (конфискованы).
  • 3. 134 243,1 руб. в Сбербанке.

Деньги на банковских счетах бывшей супруги

  • 1. 5 914 267,35 руб. в ВТБ.
  • 2. 15 675,75 руб. в Сбербанке.

Рекордные взыскания по коррупционным делам

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

Фото: СК РФ по Московской области

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

Фото: СК РФ по Московской области

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Дома, квартиры и нежилые строения

  • 1. Жилой дом площадью 344,8 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 8 805 777,83 руб. (конфискован).
  • 2. Жилой дом площадью 799,7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 31 974 796,04 руб.
  • 3. Жилое помещение площадью 317,2 кв. м на ул. Поварской в Москве кадастровой стоимостью 115 992 956,92 руб. (конфисковано).
  • 4. Нежилое помещение площадью 215 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 083 194,98 руб.
  • 5. Здание площадью 2617 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 110 527 975,26 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
  • 6. Нежилое здание площадью 420,1 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 3 289 845,03 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
  • 7. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 4,2 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 1 376 635,18 руб. (стоимость доли 65 214 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 8. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 32,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 9 312 745,43 руб. (стоимость доли 441 163 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 9. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 19,4 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 4 176 663,64 руб. (стоимость доли 197 857 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 10. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1,1 кв. в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 390 728,11 руб. (стоимость доли 18 510 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 11. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 357 244,54 руб. (стоимость доли 16 923 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 12. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 371,3 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 93 004 211,66 руб. (стоимость доли 4 405 790 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 13. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 38,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 10 940 378,42 руб. (стоимость доли 518 267 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 14. Нежилое помещение площадью 233,7 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 102 718 058,17 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 15. Помещение площадью 646,5 кв. м в Чистом пер. Москвы кадастровой стоимостью 136 064 814,38 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
  • 16. Помещение площадью 332 кв. м в Чистом пер. Москвы стоимостью 72 724 663,08 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).

Земельные участки

  • 1. Участок площадью 5000+/–619 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 6026,44 руб.
  • 2. Участок площадью 1500+/–27 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 191 828,25 руб.
  • 3. Участок площадью 4950+/–25 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 47 276 064 руб.
  • 4. Участок площадью 1160+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 16 116 703,6 руб.
  • 5. Участок площадью 177+/–5 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 1 058 015,73 руб.
  • 6. Участок площадью 161+/–4 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 435 476,02 руб.
  • 7. Участок площадью 345+/–7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 933 162,9 руб.
  • 8. Участок площадью 341+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 922 343,62 руб.
  • 9. Участок площадью 266+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 719 382,12 руб.
  • 10. Участок площадью 1090+/–12 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 938 253,8 руб.
  • 11. Участок площадью 514+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 6 090 591,6 руб.
  • 12. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 13. Участок площадью 1313+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 757 640,39 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 14. Участок площадью 1022+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 614 038,04 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 15. Участок площадью 1297+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 748 407,91 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 16. Участок площадью 944+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 578 407,68 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 17. Участок площадью 959+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 587 598,48 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 18. Участок площадью 1105+/–12 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 657 331,35 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 19. Участок площадью 1837+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 994 423,21 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 20. Участок площадью 82 000+/–200 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 21 462 680 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 21. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 22. Участок площадью 16 600+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 924 872 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 23. Участок площадью 1811+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 980 348,63 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 24. Участок площадью 892+/-10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 551 853,64 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 25. Участок площадью 1906+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 020 434,28 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 26. Участок площадью 3575+/–21 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 701 342,5 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 27. Участок площадью 875+/–10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 541 336,25 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 28. Участок площадью 1892+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 012 938,96 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).

Автомобили

  • 1. Mercedes-Benz 1938 года выпуска стоимостью 150 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 2. Opel Admiral 1939 года выпуска стоимостью 6 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 3. Packard 1942 года выпуска стоимостью 1 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 4. Triumph 1800 1948 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 5. ЗИС-110 1949 года выпуска стоимостью 150 000 руб.
  • 6. ГАЗ-12 1959 года выпуска стоимостью 180 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 7. ГАЗ-13 1967 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на водителя).
  • 8. ГАЗ 21УС 1969 года выпуска стоимостью 14 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 9. ВАЗ-2101 1973 года выпуска стоимостью 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 10. Jaguar 1968 года выпуска стоимостью 240 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 11. «Москвич-412» 1969 года выпуска стоимостью 70 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 12. ГАЗ-24 1977 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 13. Chevrolet 1951 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 14. Bentley Continental GT 2004 года выпуска стоимостью 3 500 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 15. Mercedes-Benz G63 AMG 2012 года выпуска стоимостью 1 000 000 руб. (оформлен на водителя).
  • 16. Rolls-Royce Ghost 2013 года выпуска стоимостью 15 586 333 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 17. Bentley Continental GT V8 2014 года выпуска стоимостью 250 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 18. Chevrolet Suburban 2015 года выпуска стоимостью 7 000 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 19. Mercedes-Benz V220D 4MATIC 2020 года выпуска стоимостью 6 172 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 20. Cadillac Escalade 2021 года выпуска стоимостью 9 679 000 руб. (оформлен на отца).
  • 21. Mercedes-Benz Sprinter 2021 года выпуска стоимостью 3 109 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 22. GMC Savana 2023 года выпуска стоимостью 14 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 23. Chevrolet Express 2023 года выпуска стоимостью 14 600 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).

Мотоциклы

  • 1. «Урал» М-72 1953 года выпуска стоимостью 120 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 2. ИЖ-49 1953 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 3. Harley-Davidson FLHPI 2004 года выпуска стоимостью 450 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 4. Мотороллер и мотоколяска Renault Twizy 2015 года выпуска стоимостью 400 000 руб. (оформлены на ООО «Гермес-Техно»).
  • 5. Harley-Davidson 2008 года выпуска стоимостью 455 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 6. Harley-Davidson FLHRC 2008 года выпуска стоимостью 550 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 7. Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на отца).
  • 8. Harley-Davidson FLHХ Street Glide 2013 года выпуска стоимостью 2 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 9. Harley-Davidson XL1200CX 2017 года выпуска стоимостью 1 170 000 руб.
  • 10. MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 2018 года выпуска стоимостью 2 695 820 руб. (оформлен на отца).
  • 11. Harley-Davidson FLHTCUTG 2018 года выпуска стоимостью 1 800 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 12. Honda GL1800 2018 года выпуска стоимостью 2 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 13. MV Agusta 2019 года выпуска стоимостью 3 850 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 14. Honda СВ 2020 года выпуска стоимостью 1 074 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).

Суда

  • 1. Маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577 стоимостью 3 260 000 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).

За что преследовали членов правительства

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: МЧС России

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: МЧС России

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

  • 1. 50% доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Русское Село» стоимостью 15 000 000 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 2. 100% долей в уставном капитале ООО «Гринэнерджи» стоимостью 10 тыс. руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 3. 1% доли стоимостью 650 тыс. руб. в уставном капитале ООО «Волжский берег» (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимур Иванов сдает активы».

Краткая опись активов Тимура Иванова

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, был уволен в июне 2024-го. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии за растрату (ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы и вывод из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд руб. Кроме того, Иванова обвинили в получении взяток на сумму около 1,3 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконном хранении и переделке оружия (ст. 222 и ст. 223 УК).

