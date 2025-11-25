Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Решение было принято по иску ПСБ, который включил в реестр требований кредиторов долги Иванова на сумму около 228 млн руб., из которых 175 млн составляет невыплаченный кредит.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд утвердил особый порядок продажи имущества без первоначальной реструктуризации долгов. Такой подход применяется, в частности, к лицам с неснятой судимостью за экономические преступления. Ранее Тимур Иванов подал из СИЗО заявление о признании долгов и попросил сразу открыть процедуру реализации его имущества.

В обеспечении займа выступала квартира Иванова на Поварской улице в Москве площадью около 300 кв. м. Согласно выписке из ЕГРН, жилье по-прежнему принадлежит Иванову и находится в залоге у ПСБ. Финансовым управляющим по делу о банкротстве назначен Игорь Минаев из «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих».

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, был уволен в июне 2024-го. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии за растрату (ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы и вывод из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд руб. Кроме того, Иванова обвинили в получении взяток на сумму около 1,3 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконном хранении и переделке оружия (ст. 222 и ст. 223 УК).