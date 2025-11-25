Глава МИД Германии намерен посетить Китай до конца года

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль планирует посетить Китай в конце этого года. Об этом он заявил на политическом форуме в Берлине. Визит должен был состояться в октябре, но господин Вадефуль отложил его незадолго до запланированного старта.

Поездка министра иностранных дел состоится в преддверии первого после вступления в должность канцлера ФРГ визита Фридриха Мерца в Китай. Глава немецкого правительства говорил, что планирует посетить Китай в первые недели 2026 года.

О переносе визита главы МИД было объявлено 24 октября. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо встречи с министром иностранных дел Китая». В Китае, комментируя перенос, организационные вопросы не комментировали, но призвали Берлин придерживаться равноправного взаимовыгодного сотрудничества.

Визит был отменен на фоне введения Китаем новых мер экспортного контроля на критически важное сырье. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе тогда сообщала, что Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за обновленной политики. Позднее Берлин все же направил в Китай первого члена нового правительства ФРГ. Им стал вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Агентство Bloomberg, впрочем, сообщало, что визит «не принес особых результатов, кроме некоторых не имеющих законной силы обещаний о продолжении экспорта редкоземельных металлов».

Анастасия Домбицкая