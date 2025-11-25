Ракету «Союз» перед запуском на МКС украсили рисунками детей с онкозаболеваниями

Ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 27 ноября запустит на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-28», украсили рисунками детей с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, дети из 50 городов России и 14 стран мира изобразили на рисунках свою «космическую мечту». Кроме того, 130 детей приедут посмотреть на старт ракеты.

27 ноября «Союз МС-28» отправит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами выступят космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Они вернутся на Землю в конце июня. В рамках миссии космонавты проведут 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Полина Мотызлевская