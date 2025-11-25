Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле сделали подсветку моста на Даманский остров

В Ярославле завершили монтаж архитектурной подсветки Даманского моста. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Установлено около 1 тыс. современных светильников, что позволит мосту светиться разными цветами благодаря динамической подсветке. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Фото: Правительство Ярославской области

Также в Ростовском кремле завершают установку подсветки Успенского собора и звонницы, где смонтировано 750 световых приборов. Эти работы уже изменили вечерний облик исторического центра Ростова Великого.

В 2025 году планируется подсветить около 60 объектов по всей Ярославской области. Эта программа создаст единую световую среду, делая города и поселки более уютными и привлекательными для жителей и туристов.

Антон Голицын

