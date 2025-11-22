Румынские истребители F-16 подняли в воздух из-за БПЛА возле границы

Два истребителя F-16 ВВС Румынии были подняты с авиабазы в Борче в ночь на 22 ноября для мониторинга ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны Румынии, передает ТАСС.

В 01:33 по местному времени (02:33 мск) для жителей уезда Тулча был передан сигнал тревоги Ro-Alert. Причиной министерство назвало атаки вблизи речной границы страны и появление беспилотников в районе украинского города Измаил.

Пресс-служба ведомства уточнила, что беспилотники не нарушили воздушное пространство Румынии. Истребители вернулись на базу в 03:42.