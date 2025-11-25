У жительницы Татарстана конфисковали в доход государства украшения на 1,6 млн

В Татарстане местную жительницу признали виновной в контрабанде ювелирных изделий на 1,6 млн руб. Суд конфисковал их в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2025 года жительница республики прибыла в аэропорт Казани международным рейсом, не задекларировав ювелирные изделия.

Суд Татарстана назначил ей наказание в виде штрафа 300 тыс. руб. и конфисковал украшения. Ранее сообщалось, что среди них были браслеты Tiffany и кольца Cartier.

Анна Кайдалова