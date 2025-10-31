В Татарстане в суд направили дело о контрабанде украшений за 1,6 млн рублей

В Лаишевский суд Татарстана направили уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в контрабанде украшений на 1,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии ведомства, в августе 2025 года жительница Татарстана прилетела в Казань международным рейсом с украшениями на 1,6 млн руб. Среди них — браслеты Tiffany и кольца Cartier. Пассажирка не задекларировала ювелирные изделия, они были изъяты в ходе таможенного досмотра.

Фигурантку обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Акт по уголовному делу был утвержден Татарской транспортной прокуратурой.

Диана Соловьёва