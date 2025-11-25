ЛДПР предложила амнистию по случаю Дня матери

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект постановления об амнистии для женщин в связи с Днем матери (празднуется в последнее воскресенье ноября).

Документ (есть в распоряжении ТАСС) предлагает освободить от наказания:

женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести;

имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;

беременных;

женщин старше 60 лет;

женщин, имеющих инвалидность I-II групп;

жен инвалидов боевых действий;

одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества;

женщин, отбывших часть срока наказания (не менее одной трети при приговоре до пяти лет и не менее половины — при наказании от пяти до десяти лет);

условно осужденных;

осужденных за преступления по неосторожности на срок до пяти лет,

отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

Также проект постановления предлагает прекратить уголовные дела в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных и женщин старше 55 лет. «Оставляя женщин, не совершавших тяжелых преступлений, и дальше отбывать срок в отрыве от самого дорогого, что у них есть, их детей, мы едва ли поможем им встать на путь исправления. И вероятно, лишь усугубим то, что когда-то толкнуло этих матерей перейти черту»,— сказал господин Слуцкий в разговоре с агентством.

Полина Мотызлевская