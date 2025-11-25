Паслер потребовал усилить защиту ТЭК Свердловской области от терактов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 25 ноября на заседании антитеррористической комиссии потребовал усилить меры безопасности критически важных объектов региона, передает департамент информационной политики области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер поручил усилить антитеррористическую защищенность на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и других важных объектах. Губернатор отметил важность разработки дополнительных мер для защиты от возможных угроз.

На прошлой неделе заксобрание Свердловской области одобрило введение штрафов за неисполнение и нарушение решений антитеррористических комиссий. За несоблюдение требований граждане будут обязаны заплатить от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностные лица — от 5 тыс. до 25 тыс. руб., юридические лица — от 30 до 250 тыс. руб.

Ирина Пичурина