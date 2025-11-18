На Урале ввели штрафы до 250 тыс. рублей за игнорирование решений по антитеррору

Заксобрание Свердловской области одобрило введение штрафов за неисполнение и нарушение решений региональной антитеррористической комиссии и антитеррористических комиссий муниципальных образований. Согласно изменениям в региональный закон об административных правонарушениях, за несоблюдение требований граждане будут обязаны заплатить от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностные лица — от 5 тыс. до 25 тыс. руб., юридические лица — от 30 до 250 тыс. руб. В поддержку законопроекта единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев подчеркнул, что в случае повторного игнорирования требований комиссии в течение года в документе предусмотрен штраф в 3-5 тыс. руб. для граждан, в 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и в 300-500 тыс. руб. для юридических лиц.

Ранее члены комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности заявили о повышении эффективности реализации мер по противодействию терроризму в случае принятия законопроекта, сообщили в управлении информационной политики свердловского парламента. «Предлагаемые меры усилят систему общественной безопасности. Это важный шаг для укрепления координации между органами власти в вопросах безопасности»,— добавил председатель комитета Евгений Старков.

Согласно данным пояснительной записки, в случае неисполнения требований комиссии в Свердловской области могут быть оштрафованы 83 322 организаций Среднего Урала, 56 276 должностных лиц и 3 210 602 проживающих на территории региона.

Василий Алексеев