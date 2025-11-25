В Ленинградской области обнаружили цыганскую майнинг-ферму

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции провели профилактический рейд в цыганских поселениях. В подвале одного из домов обнаружено оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Во время проверки полицейские установили личности более 100 человек, из которых 24 — несовершеннолетние. Владелец помещения в поселке Красный Бор не смог подтвердить законность потребления электричества для работы оборудования. Технику изъяли.

В отделы полиции доставили 21 человек, часть из них привлечена к ответственности за проживание без паспорта. У всех задержанных взяли отпечатки пальцев, а некоторым при участии представителя военкомата вручили повестки.

Также полицейские обратили внимание на условия жизни детей в поселениях. В трех семьях отсутствовали нормальные спальные места, продукты питания и необходимые вещи. На родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей (ст. 5.35 КоАП).

Во время рейда в Тосненском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили около 150 автомобилей. По итогу обнаружено более 20 нарушений — от отсутствия ОСАГО до управления транспортом без документов и с неисправностями.