Свердловчанин получил 25 лет колонии за убийство девочки в 2002 году

Карпинский городской суд вынес приговор по делу об убийстве 11-летней девочки в Волчанске (Свердловская область), совершенном в декабре 2002 года. 46-летнему местному жителю назначили 25 лет колонии строгого режима по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Осужденный вину в совершении преступления признал частично. Суд также на восемь лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствие установило, что с девочкой познакомилась супруга обвиняемого — она стала приходить к ним в гости. Периодически, когда ее мать злоупотребляла алкоголем, она жила по несколько дней у семьи и помогала по хозяйству. В одну из ночей, когда жена и подруга ушли за спиртным и сигаретами, ребенок был у них дома — в этот момент она осталась с обвиняемым вдвоем. Пока женщин не было, между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого он задушил ее. Согласно заключению экспертов, смерть девочки могла наступить от механической асфиксии.

После этого он закопал труп в подполе квартиры. Позднее труп достали родственники обвиняемого — его сожгли в лесу на территории Волчанского района. В 2023 году новые методы экспертизы позволили установить генетический профиль девочки при исследовании фрагментов кости, что помогло раскрыть дело.

В августе суд в Екатеринбурге взял под стражу 49-летнего жителя Первоуральска (Свердловская область) Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, совершенном 26 лет назад. В 1999 году она стала свидетелем по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись его друзья.

Ирина Пичурина