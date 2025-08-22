Суд в Екатеринбурге взял под стражу 49-летнего жителя Первоуральска Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, совершенном 26 лет назад. По данным следствия, обвиняемый признал свою вину. Как сообщили в СКР, девочка давала показания по уголовному делу об убийстве в отношение друзей обвиняемого. После чего он ее похитил и убил.



Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу жителя Первоуральска (Свердловская область) Игоря Рухлова. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве девятилетней девочки, совершенном 26 лет назад, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, по версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе обвиняемый похитил, а затем убил девятилетнюю девочку. Она была свидетелем и ранее давала показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей Игоря Рухлова. Тело ребенка он закопал в земле.

Мама девочки вспоминает, что в тот вечер дочь играла в песочнице во дворе, но домой не вернулась. «Мы всю ночь искали ее везде. Бегали по бабушкам да родственникам. На следующий день сообщили в полицию. Всем совхозом искали ее и никаких следов. Потом уже прошло какое-то время, соседка из дома напротив рассказала, что видела, как он нес на плече в сторону гаражей. А она даже не сопротивлялась и не кричала»,— рассказала порталу E1.RU мама убитой девочки.

Раскрыть преступление сразу не удалось, но расследование не прекращалось.

«Раскрытие преступления стало возможным в результате непрерывной работы следователей, криминалистов СКР и оперативников полиции, а также после проведения тщательного изучения доказательств по уголовному делу»,— прокомментировал Александр Шульга.

По данным СКР «под тяжестью собранных улик» обвиняемый дал признательные показания в убийстве девочки. 49-летнему жителю Первоуральска предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он пробудет под стражей до 11 октября 2025 года включительно.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, раскрыть особо тяжкое преступление удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР. «Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми, и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности», — прокомментировал полковник Горелых.

Мария Игнатова