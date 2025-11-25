Новогодние ели отправляются в прокат

В преддверии Нового года россияне стали активнее арендовать елки и праздничные украшения. Спрос на такие услуги в ноябре вырос в несколько раз по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость аренды декора начинается от 1,5 тыс. руб. и достигает 1 млн руб. за премиальные варианты. Как россияне готовятся к Новому году? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Москве подготовка к Новому году началась заметно раньше обычного. Муниципальные власти рекомендовали торговым точкам завершить украшение к 1 ноября, на месяц раньше прошлогоднего срока, об этом рассказывал “Ъ FM”. Возможно, поэтому россияне тоже стали активнее готовиться к праздникам. В этом месяце граждане в пять раз чаще обращаются за услугами по аренде живых и искусственных елок. При этом предложение выросло более чем в два раза, подсчитали в «Авито Услугах». Этот тренд подтверждают и арендодатели. Сейчас самый пик спроса среди розничных клиентов, рассказала руководитель организации «АрендаЕлок.ру» Ольга Москалева: «Вначале заказывают организации, а потом уже ближе к Новому году подтягиваются розничные клиенты, как раз когда вспоминают, что елка нужна. У нас много тех, кому мы устанавливаем деревья много лет, как правило, они каждый год заказывают разные елочки. Это постоянные клиенты, которые уже подсажены на такой сервис, ведь не нужно каждый год новые игрушки покупать. У нас есть искусственные и живые деревья, но в основном спросом пользуется первый вариант, 90% заказов. Единственное, в этом году побольше заказов на оформление входных групп, не только елочки просят в аренду».

Стоимость аренды новогоднего дерева на короткий срок, всего на день, начинается от 1,5 тыс. руб. Живая двухметровая ель в горшке на месяц обойдется в сумму от 25 тыс. руб., а искусственная — от 20 тыс. руб. При этом стоимость премиум-вариантов, уже с украшениями, может достигать и 1 млн руб., сообщила “Ъ FM” сотрудница одной из компаний, которая предлагает искусственные деревья в аренду: «В основном арендуют юридические лица, офисы, торговые центры. Частные клиенты очень редко обращаются за этим. Пик заказов идет в основном с середины декабря. Мы работаем только в Москве.

По поводу стоимости — это где-то от 50 тыс. руб. Аренда оформляется на месяц с оформлением и доставкой. Цена зависит от высоты искусственной ели и ее украшения».

В преддверии Нового года спрос растет и на аренду праздничного декора. В ноябре количество таких запросов на «Авито Услугах» увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым месяцем. Для бизнеса и частных клиентов дизайнеры предлагают полный цикл услуг — от разработки концепции до демонтажа украшений. По словам маркетолога студии «Аренда Декора» Дмитрия Тищенко, пик заказов пришелся на сентябрь: «Какие-то большие компании, которые планируют новогодние праздники заранее, свои бюджеты уже закрывают в начале осени. Сейчас как раз затишье, подготовка к Новому году. Следующая глобальная волна спроса начнется по окончании первой недели праздников, когда начнутся корпоративные вечеринки. У нас около 100 различных фотозон, в том числе новогодней тематики. Есть заказчики, которым проще выбрать что-то готовое. А есть клиенты, которые примерно понимают, чего хотят, и готовы проявить себя как дизайнеры. Вот он уже берут просто разные декорации в аренду: елки, новогодние сани, всяких снеговиков, щелкунчиков. Набор новогодних декораций, в принципе, стандартный».

Цена готовой новогодней фотозоны доходит до 120 тыс. руб. Как уточняют арендодатели, в эту стоимость входит тематическое оформление, которое заказывают специально для праздничного периода. Отдельные элементы декора — гирлянды и фигурки — можно арендовать дешевле, от 1,5 тыс. руб.

Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина