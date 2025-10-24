Москва хорошеет к Новому году

Столичный бизнес начал подготовку к Новому году раньше обычного. Уже в середине октября городские заведения приступили к праздничному оформлению помещений и фасадов. Елки появились у парка Горького, сетевых магазинов и торговых центров, а на фасаде ЦУМа монтируют арки в стиле гжели. К чему такая спешка? Об этом — Владислав Викторов.

Муниципальные власти рекомендовали торговым точкам полностью завершить украшение к 1 ноября, что на месяц раньше прошлогоднего дедлайна. Несколько лет назад столичное правительство рассылало буклеты с критериями украшений. Как отмечают представители бизнеса, пожелание внешнего вида зданий больше походили на описание Пятой авеню в Нью-Йорке или ЦУМа в канун Нового года: красиво, но дорого. По словам управляющей торгового центра «Алтуфьевский» Натальи Кузнецовой, такие завышенные стандарты делали их невыполнимыми для большинства площадок. По ее словам, чтобы сэкономить, ТЦ пользуются одними и теми же украшениями несколько лет: «Мы уже получили указания из префектуры, согласно которому должны к 20 октября оформить входы, а к 29-му — уже установить елки с гирляндами. У нас есть определенный набор украшений, который используется не первый год. Естественно, они приходят в негодность, их приходится заменять. Сейчас мы не можем позволить себе покупать большие новые ели и используем те, что у нас есть. Гирлянды — это не такое дорогое удовольствие, если не все здание ими обтягивать».

Такие сообщения разослали и некоторым ресторанам. Но бизнес самостоятельно определяет сроки и формат оформления, а рекомендации носят необязательный характер. Параллельно в магазинах начались продажи искусственных елок, пишет ТАСС. Стоимость самых бюджетных моделей стартует от 6 тыс. руб., а за двухметровый экземпляр можно заплатить и 20 тыс. руб. Инвестиции в украшения напрямую влияют на выручку. Праздничная атмосфера стимулирует импульсные покупки, что увеличивает поток гостей в ресторанах, рассказал основатель ресторанов «Мясо и Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «Все хотят, чтобы город был красивым, нарядным, потому что сейчас скучная, серая осень. Хочется, чтобы приезжали туристы и чтобы им все нравилось, а самим москвичам было веселее.

Я это поддерживаю: чем раньше город начинает оформляться, тем лучше. Тратятся деньги и большие ресурсы на украшение, а нужно оно только в течение месяца. Зачем? Пускай это будет актуально два-три месяца.

Мои франчайзи начнут с ноября оформляться, мы уже все проговорили. Какие-то точки находятся в торговых центрах, какие-то — на улице. Елка будет стоять уже в ноябре. Цены растут, к сожалению, каждый год независимо ни от чего. Все обойдется дороже, чем в прошлом году».

Для торговых центров площадью около 10 тыс. кв. м расходы на оформление составляют порядка 1 млн руб. А комплексы площадью около 100 тыс. кв. м тратят на украшения от 2 млн руб. до 3,5 млн руб. Закупка декора проводится с августа по октябрь, рассказали собеседники “Ъ FM”. К концу этого срока он уже находится на складах либо подрядчиков, либо самих ТЦ. Монтаж занимает от 5 до 10 дней в зависимости от масштаба объекта. И в этом году заказы действительно стали приходить раньше обычного, поделился генеральный директор компании «Альпми» Владимир Волков. По его словам, это отчасти связано с желанием сэкономить: «Трудно себе представить 10-метровую елку, которая обойдется дешевле, чем 200 тыс. руб. Бывают украшения с бюджетом в 100 тыс. руб., например, в случае какого-то небольшого районного торгового комплекса. Бывают и многомиллионные проекты.

Цена зависит в первую очередь от сложности работ. Может сказаться и фактор погоды. Естественно, когда она плохая, то работы идут дольше, а раз дольше, соответственно, они дороже.

В октябре, наоборот, может быть даже чуть теплее и суше. Я не думаю, что кто-то сделает скидку конкретно из-за этого, но в целом все же в середине осени все это чуточку проще».

В Италии тоже некоторые торговые центры начали раннюю подготовку украшений к новому году. Так что желание приукрасить будни — это общемировая практика, отмечают собеседники “Ъ FM”, особенно на фоне отсутствия других более масштабных поводов для радости.

