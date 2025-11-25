Депутаты утвердили нового главу Артемовского после приговора экс-мэру Трофимову
Дума Артемовского (Свердловская область) поддержала решение наделить врио мэра Андрея Клименко полномочиями главы муниципалитета на пять лет, сообщили в администрации города. Его кандидатуру поддержали 18 из 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Дума утвердила нового мэра в день оглашения приговора экс-главе Константину Трофимову (руководил Артемовским в 2020–2024 годах) — его осудили на 10 лет колонии строгого режима и обязали выплатить штраф 3 млн руб. Суд признал его виновным по ч. 4, ч. 5, ч. 6, ст. 290 УК РФ (получение главой органа МСУ взятки за общее покровительство и попустительство по службе) и конфисковал в доход государства 3,9 млн руб. и водонагреватель, полученные осужденным в качестве взяток.
Андрей Клименко (в центре)
Фото: Сообщество администрации Артемовского во «ВКонтакте»
Глава Свердловской области Денис Паслер назначил Андрея Клименко врио мэра Артемовского в июне. В 1994 году он окончил радиотехнический факультет УГТУ-УПИ по специальности «инженер-конструктор, технолог радиоаппаратуры», с 1996 года работал в энергосистеме Среднего Урала: устроился заместителем начальника службы связи в Артемовских электрических сетях «Свердловэнерго» и прошел путь до должности заместителя директора организации по капитальному строительству и организации подрядных работ. В августе 2010 года получил пост главы администрации Артемовского, в мае 2011 года ушел в отставку по собственному желанию. С 2012 года руководил техническим блоком Восточных электрических сетей филиала «Свердловэнерго», в 2014-м — Восточными электрическими сетями в Богдановиче. До назначения врио мэра Артемовского работал директором Артемовских электрических сетей.
По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Артемовском округе проживали 51 804 человека, в 2024-м — 51 961. Доходы местного бюджета на 2025 год запланированы в 3 млрд 606 млн руб., объем расходов — в 3 млрд 628 млн руб., размер дефицита — в 22 млн руб.