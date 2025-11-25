Депутаты утвердили нового главу Артемовского после приговора экс-мэру Трофимову

Дума Артемовского (Свердловская область) поддержала решение наделить врио мэра Андрея Клименко полномочиями главы муниципалитета на пять лет, сообщили в администрации города. Его кандидатуру поддержали 18 из 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Дума утвердила нового мэра в день оглашения приговора экс-главе Константину Трофимову (руководил Артемовским в 2020–2024 годах) — его осудили на 10 лет колонии строгого режима и обязали выплатить штраф 3 млн руб. Суд признал его виновным по ч. 4, ч. 5, ч. 6, ст. 290 УК РФ (получение главой органа МСУ взятки за общее покровительство и попустительство по службе) и конфисковал в доход государства 3,9 млн руб. и водонагреватель, полученные осужденным в качестве взяток.

Фото: Сообщество администрации Артемовского во «ВКонтакте» Андрей Клименко (в центре)

Фото: Сообщество администрации Артемовского во «ВКонтакте»

Глава Свердловской области Денис Паслер назначил Андрея Клименко врио мэра Артемовского в июне. В 1994 году он окончил радиотехнический факультет УГТУ-УПИ по специальности «инженер-конструктор, технолог радиоаппаратуры», с 1996 года работал в энергосистеме Среднего Урала: устроился заместителем начальника службы связи в Артемовских электрических сетях «Свердловэнерго» и прошел путь до должности заместителя директора организации по капитальному строительству и организации подрядных работ. В августе 2010 года получил пост главы администрации Артемовского, в мае 2011 года ушел в отставку по собственному желанию. С 2012 года руководил техническим блоком Восточных электрических сетей филиала «Свердловэнерго», в 2014-м — Восточными электрическими сетями в Богдановиче. До назначения врио мэра Артемовского работал директором Артемовских электрических сетей.