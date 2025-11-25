Экс-главу Артемовского приговорили к 10 годам колонии

Артемовский городской суд приговорил бывшего мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова к 10 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Также Трофимов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 9 лет.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 3,9 млн руб. и водонагреватель, полученные осужденным в качестве взяток.

Он признан виновным по ч.4, ч.5, ч.6, ст.290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах)

По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года Константин Трофимовполучил взятки от и.о. директора МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) за общее покровительство, сокрытие нарушений и продление трудового договора. В тот же период глава округа якобы получил взятку от директора МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания) в виде водонагревателя и услуг по его установке. Вину экс-чиновник не признает.

Константин Трофимов с 2008 года избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году стал спикером. В октябре 2020 года он возглавил Артемовский, сменив Андрея Самочернова, который ушел с поста по собственному желанию.

Артем Путилов