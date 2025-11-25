В Самаре с 2026 года собираются ввести туристический налог

В Самаре с 1 января 2026 года собираются ввести туристический налог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Турналог будет взиматься с платы за аренду гостиничных номеров. В 2026 году ставка налога составит 1%, но не менее 100 руб. К 2030 году она увеличится до 5%.

Согласно планам городских властей, введение налога позволит привлечь 94,7 млн руб. в 2026 году. Ожидается, что к 2028 году сумма поступлений вырастет до 143,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что туристический налог собираются ввести в Тольятти и Жигулевске.

Андрей Сазонов