Петербурженку будут судить по статье о реабилитации нацизма за пост в соцсети

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу направило в суд уголовное дело жительницы Кировского района, обвиняемой в осквернении символа воинской славы России с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка разместила на своей странице в соцсети, свободной для доступа неограниченного круга лиц, запись, оскверняющую символ воинской славы РФ. В августе, после задержания гражданки, в СКР сообщали, что она признала вину в совершении указанного преступления.

Артемий Чулков