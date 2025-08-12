Жительнице Петербурга предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное с использованием интернета). Обвиняемой по нему проходит жительница Кировского района города, сообщили в ГСУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, предполагаемая злоумышленница разместила на своей странице в соцсети, свободной для доступа неограниченного круга лиц, запись, оскверняющую символ воинской славы РФ.

Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления гражданка признала. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, отметили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неоднозначная шутка про bubble tea и блокаду Ленинграда стоила задержания одному из блогеров.

Андрей Цедрик