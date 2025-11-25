Депутаты поддержали льготы на питание детей нижегородских студентов

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физкультуре и спорту поддержала инициативу молодежной палаты о льготах на питание детей из студенческих семей в муниципальных детских садах и школах. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии 24 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Молодые парламентарии предложили с 2026 года полностью компенсировать питание таких детей в школах и наполовину — в детских садах. Сейчас в студенческих семьях города насчитывается 108 детей, включая девятерых школьников. На финансирование льготы потребуется 2,4 млн руб. в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально в мэрии инициативу не поддержали, сославшись на отсутствие средств.

Однако на комиссии спикер гордумы Евгений Чинцов озвучил, что он этот вопрос согласовал, и высказался, что инициативу надо поддержать.

Председатель комиссии Владимир Поддымников-Гордеев спросил у председателя палаты Алексея Филимонова, нет ли таких семей внутри палаты. Тот ответил, что «нет, но может будут». Депутат и бывший молодой парламентарий Кирилл Карташев добавил, что за время всех созывов молодежной палаты Нижнего Новгорода внутри нее образовалось семь семейных пар.

Ирина Швецова