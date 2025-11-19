Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Молодежная палата внесла вопрос о льготном питании детей нижегородских студентов

Молодежная палата при гордуме Нижнего Новгорода внесла на рассмотрение городского парламента проект решения о льготах на питание детей из студенческих семей в муниципальных детских садах и школах. Вопрос включен в повестку заседания гордумы на 26 ноября, однако мэрия его не поддерживает.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Молодые парламентарии предложили с 2026 года полностью компенсировать питание детей из студенческих семей в школах и наполовину — в детских садах.

По данным департамента образования, сейчас в студенческих семьях города насчитывается 108 детей, включая девятерых школьников. На финансирование льготы в общей сложности, по подсчетам молодежной палаты, потребуется 2,4 млн руб. в год.

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в мэрии пока инициативу не поддержали. В том числе потому, что инициаторы изменений не указали источник финансирования дополнительных расходов. В администрации сослались на недостаточность средств для исполнения действующих расходных обязательств. Вместе с тем, при определении дополнительного источника финансирования мэрия готова вернуться к рассмотрению вопроса.

Галина Шамберина