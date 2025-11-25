Росприроднадзор взыскал с Яроблводоканала ущерб за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ярославской области обязал ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» выплатить более 1,8 млн руб. за ущерб почвам в поселке Микляиха Тутаевского района. Решение принято по иску Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

В мае 2024 года после обращения местного жителя управление зафиксировало несанкционированный сброс сточных вод из трубы канализации недалеко от Волги. В овраге ручья Яковка обнаружили железную трубу, из которой вытекала неочищенная вода. Площадь загрязнения составила 156 кв. м. Почва показала следы загрязнения: серый налет и резкий запах.

Лабораторные анализы подтвердили превышение допустимых концентраций нитритного азота, фосфат-ионов и аммония. Факт сброса сточных вод предприятие не оспаривало. Суд решил взыскать с «Ярославского областного водоканала» 1 815 563 руб. в пользу надзорного органа.

Антон Голицын