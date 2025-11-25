Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Филадельфия Флайерс» он отразил 20 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе «Тампы» ассистентским хет-триком отметился российский форвард Никита Кучеров. Всего на счету нападающего 25 (10 голов+15 пасов) очков в этом сезоне. Андрей Василевский провел первый «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.

Первой звездой дня признали американского нападающего «Юта Маммот» Логана Кули, забросившего четыре шайбы в ворота «Вегас Голден Найтс». Также он записал в свой актив результативную передачу. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Юты». У проигравших единственную шайбу забросил форвард Иван Барбашев.

Канадский защитник «Вашингтон Кэпиталс» Джейкоб Чикран сделал дубль и был признан второй звездой. Его команда одержала домашнюю победу над «Колумбус Блю Джекетс» — 5:1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился результативной передачей.

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Сент-Луис Блюс» — 3:2. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 20 из 22 бросков. Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился двумя голевыми передачами. Результативный пас в свой актив записал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

Первый гол в сезоне забил форвард «Нэшвилл Предаторс» Федор Свечков. Его команда дома уступила «Флорида Пантерс» — 3:8. Вратарь гостевой команды Даниил Тарасов отразил 36 из 39 бросков.

Таисия Орлова