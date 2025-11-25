Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

В некоторых районах Запорожской области отключилось электричество после атаки ВСУ по объектам «критической инфраструктуры», заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, энергетики уже устраняют последствия ударов.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов»,— уточнил господин Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей населенных пунктов, которые остались без света, проявить терпение. Оперативные бригады, заверил он, переподключают электричество на резервные источники питания.