Ярославская область подтвердила кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Ярославской области на уровне ruА со стабильным прогнозом. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В отчете агентства указано, что экономика Ярославской области показывает умеренно высокий уровень развития. Валовой региональный продукт (ВРП) региона приближается к 1 трлн рублей. К концу 2025 года ожидается рост ВРП на 1,6% до 1 трлн 19,2 млрд рублей, что связано с увеличением промышленного производства, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли. В регионе также наблюдается низкий уровень безработицы и развитый рынок труда.

Инвестиционный климат в Ярославской области оценивается как умеренный. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув 176,7 млрд рублей. Это связано с вложениями в обрабатывающую промышленность, особенно в производство кокса, нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования. В регионе активно работают индустриальные площадки и территории опережающего развития в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме.

