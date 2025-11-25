Силуанов: кабмин готовит новые меры для сокращения теневого сектора

Российское правительство в скором времени примет новые меры для борьбы с теневым сектором в экономике. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Правительство РФ сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора», — сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). Какие именно меры планируется принять, он не уточнил.

По словам главы Минфина, в нелегальном секторе среди прочих «находятся плательщики», не участвующие в формировании дохода фонда ОМС и других соцфондов. Он добавил , что льготы, «которые приводят к снижению отчислений», сейчас уже пересматривают и сокращают.