На оказание обслуживание воздушных судов международного аэропорта «Казань» выделят 120 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Уборка самолетов в аэропорту Казани обойдется в 120 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Исполнителю предстоит обеспечивать порядок на борту воздушных судов: в кабине экипажа, пассажирских салонах, кухонных зонах и санитарных помещениях. В перечень работ включены вынос мусора, сухая и влажная уборка, дезинфицирующая обработка, очистка ковров, а также утилизация отходов.

Работать необходимо в круглосуточном режиме в течение года. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт „Казань“».

Ранее сообщалось, что на уборку воздушных судов направят 90 млн руб.

Анна Кайдалова