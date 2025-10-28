Аэропорт Казани выделит 90 млн рублей на уборку воздушных судов

На оказание услуг по уборке и обслуживанию воздушных судов Международный аэропорт «Казань» выделит 90 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Работы будут выполняться в течение одного года за счет собственных средств заказчика. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо навести порядок внутри самолета от кабины экипажа до пассажирских салонов, кухонь и санитарных помещений.

В перечень услуг входят: вынос мусора, влажная и сухая уборка, обработка дезодорантами, чистка ковровых покрытий, протирка поверхностей и зеркал, а также утилизация отходов.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт закупит систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) за 56,1 млн руб.

Анна Кайдалова