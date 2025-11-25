СК завершает расследование дела о недостроенных домах под Челябинском

Следственное управление СКР по Челябинской области завершает расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников строительных компаний, которые вовремя не сдали 130 частных домов в микрорайоне Ясное Небо под Челябинском. Исполняющий обязанности руководителя управления Константин Правосудов провел встречу с пострадавшими дольщиками, сообщает пресс-служба госоргана.

Руководитель рассказал, что для обеспечения исков потерпевших арестовано имущество фигурантов — земельные участки, транспортные средства, уставные капиталы компаний.

С местными жителями также общались первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и министр строительства и инфраструктуры области Юрий Элбакидзе. Представители власти ответили на вопросы пострадавших и зафиксировали жалобы. По каждому из них даны отдельные поручения, результаты исполнения которых поставлены на контроль в региональном управлении СК.

Кроме того, ранее Следственный комитет договорился с кредиторами пострадавших о предоставлении кредитных каникул по ипотеке на время следствия и фиксации ставок по договорам.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в декабре 2024 года. По данным следствия, подрядные организации ООО «ИН-Строй», «Инжиринг-строй» и «Строительные инновации» задерживают строительство около 130 частных домов. Договоры на возведение жилья челябинцы заключили еще в 2023–2024 годах, оплатив услугу, в том числе с помощью ипотеки. Однако сегодня готовы только два демонстрационных дома. Застройщик постоянно переносит сроки окончания строительства, из-за чего покупатели вынуждены арендовать жилье. Ситуацию на контроле держит председатель СКР Александр Бастрыкин.

Виталина Ярховска