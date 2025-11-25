Матвиенко объяснила появление в России «нескольких» ограничительных законов

В России принимают совсем не много законов, как-либо ограничивающих россиян, и те направлены на защиту сограждан. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«За год мы принимаем порядка 500-600 законов, — сказала госпожа Матвиенко "Московскому комсомольцу". — Из всего массива принимаемых законов есть несколько, которые можно назвать ограничительными».

По ее словам, российские парламентарии вынуждены реагировать на «новые вызовы, угрозы» в быстро меняющемся мире. Она призналась, что «мы часто не поспеваем за этой реальностью», хотя «должны думать и работать на опережение». В качестве примера она привела попытки защитить детей «от экстремистской и иной информации».

Принимаемые в стране законы не направлены против граждан, совсем наоборот, подчеркнула спикер Совфеда. Она убеждена, что законопослушные граждане российских законов не боятся.

В том же интервью госпожа Матвиенко призвала менять менталитет россиян, чтобы граждане начинали рожать детей сразу после достижения 18-летия.