На Урале создали «Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа»

При поддержке полпреда Артема Жоги на Урале создали «Союз ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа», сообщили в пресс-службе полпредства. Его возглавил участник программы «Время героев», сотрудник аппарата полпреда полковник Александр Загайнов.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала Союза, он объединит и будет координировать деятельность всех общественных организаций, которые помогают ветеранам СВО на Урале. В их числе не только региональные ассоциации ветеранов, но и представители бизнеса и органы исполнительной власти. Союз будет контролировать и выполнять поручения президента и решать системные вопросы поддержки ветеранов.

«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения для своих вопросов и помочь боевым товарищам»,— отметил Артем Жога.

Напомним, власти Свердловской области планируют по итогам 2025 года выделить на поддержку участников СВО из регионального бюджета 35 млрд руб.

Ирина Пичурина

